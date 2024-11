Tragedia a Sturno: giovane imprenditore si toglie la vita in un capannone Il dolore del sindaco: "Ci lascia un onesto padre di famiglia dal carattere gioviale"

Tragedia in Irpinia a Sturno. Un giovane imprenditore sposato e con figli si è tolto la vita all'interno di un capannone di sua proprietà. E' successo all'ingresso del paese in una zona rurale. A fare la triste scoperta sono stati i familiari. A nulla è valso ogni soccorso. Troppo tardi, l'uomo era purtroppo già deceduto quando sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Addolorato il sindaco Vito Di Leo in paese che ha appreso la terribile notizia in mattinata esprimendo cordoglio e vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore.

"E' un'altra tragedia che si abbatte sulla nostra comunità, una bellissima persona, un giovane amico di tutti e sempre gioviale, un onesto padre di famiglia e un grande lavoratore". Sconosciuti i motivi di un gesto così estremo.