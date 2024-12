Grottaminarda: Giunto stradale pericolosissimo sul ponte Ufita: intervenite E' fuoriuscito completamente dalla sede stradale ed è ad altissimo rischio

Giunto stradale smembrato e di una pericolosità davvero estrema lungo la statale 90 delle puglie a Grottaminarda, sul viadotto attraversato dal fiume Ufita in contrada Piani.

Un serio rischio per gli automobilisti in transito che sfrecciano ad alta velocità senza alcuna possibilità di evitare l'impatto. Il giunto è fuoriuscito completamente dalla sede stradale in direzione Grottaminarda-Flumeri e risulta essere tagliente tanto da provocare lo scoppio di pneumatici alle auto. Anas, Provincia, Comune di Grottaminarda, chiunque abbia le competenze o meno intervenga prima che davvero accada una tragedia.

Poco distante da qui il 21 dicembre di un anno fa perse la vita il 20enne Gabriele Pascuccio di Grottaminarda, mentre era alla guida della sua potente moto, scontratasi con un'auto, a bordo della quale viaggiavano due ragazzi. Una morte quella del giovane Gabriele che non è rimasta vana.

Da allora quell'incrocio maledetto tra via Ruvitiello e via Piani, all’altezza di Villa Regina fu chiuso per sempre con barriere di cemento senza più sangue versato sull'asfalto. Andava fatto prima e oggi siamo ancora in tempo per evitare una nuova strage su questa strada.