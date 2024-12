Caso sospetta meningite a Grottaminarda, il sindaco rassicura: non c'è allarme "La ragazza sta bene ed è già in via di guarigione"

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, rassicura la cittadinanza sul caso accertato di meningite: "La ragazza è già in via di guarigione - spiega - il dipartimento di pevenzione dell'Asl di Avellino diretto da Nicolino Rossi segue tutto da ieri e ha provveduto agli atti dovuti come da protocollo.

Prevista per domani la chiusura dell'Istituto scolastico di Mirabella Eclano frequentato dalla ragazza, "caso indice", per le operazioni di sanificazione.

Per Grottaminarda non è previsto nulla, salvo la profilassi antibiotica per i "contatti" con il "caso indice", quindi parenti, amici ed altri contatti. Non c'è bisogno di allarmarsi, è tutto monitorato dall'Asl e dalla scuola.

Seguiamo insieme gli sviluppi con calma e senso di responsabilità - conclude il primo cittadino - intanto auguriamo una pronta guarigione alla studentessa con l'auspicio che si riprenda in fretta e torni al più presto a scuola".