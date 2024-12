Match tra l’Atletico Castelfranci e l'US Frigento-Sturno: aggrediti tifosi Le vittime dell'aggressione hanno già presentato la denuncia e nominato l'avvocato Gerardo Testa

di Paola Iandolo

“L’US Frigento-Sturno comunica che l’incontro di calcio di sabato 30-nov-2024 tra l’Atletico Castelfranci e l’US Frigento-Sturno è terminato con l’aggressione subita a fine partita nei pressi degli spogliatoi da un nostro tesserato da parte di tesserati della squadra locale; ad aggravare la spiacevole vicenda è l’aggressione contro i nostri tifosi con la distruzione dell’autovettura con all’interno dei minorenni indifesi; dette aggressioni, spiega il presidente dell’US Frigento-Sturno Cipriano, hanno provocato notevoli lesioni personali e tanti danni materiali ai mezzi coinvolti come da foto allegate ; condanniamo con forza l’accaduto perché il calcio è passione, competizione e rispetto, e quanto accaduto in detta partita di calcio non rappresenta i nostri valori .

L’US Frigento-Sturno e i soggetti coinvolti in detti accadimenti hanno sporto querela contro i responsabili di tali reati avvalendosi della competenza professionale dell’avvocato Gerardo Testa.