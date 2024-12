Lauro, discarica a cielo aperto: i carabinieri denunciano un 45enne Controlli simultanei in Taurano e Lauro, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati

I Carabinieri della Stazione di Lauro, in sinergia con il Nucleo Carabinieri Forestale di Marzano di Nola, hanno eseguito controlli simultanei in Taurano e Lauro, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale.

Al termine dei controlli, i militari hanno proceduto al deferimento di un uomo per “smaltimento illecito di rifiuti”. L’indagato, è ritenuto responsabile di aver abbandonato su un’area di circa 1000mq, materiale derivante da lavorazioni edili di non certificata provenienza.

L’area interessata dall’abbandono dei rifiuti è stata sottoposta a sequestro preventivo, al fine di interrompere qualsiasi ulteriore danno all’ambiente e consentire l’avvio delle operazioni di bonifica e ripristino.

L’attività svolta dai Carabinieri rappresenta un chiaro segnale alle persone che commettono reati ambientali. Si ribadisce l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e i cittadini nella salvaguardia dell’ambiente, al fine di garantire un futuro sostenibile per le generazioni presenti e future.