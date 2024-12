Carabinieri, cinque nuovi Comandanti di stazione per la sicurezza dell’Irpinia Destinati alle Stazioni di Quindici, Grottaminarda, Bisaccia, Calabritto, Sant’Andrea di Conza

Nella costante dedizione alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania” Gen. D. Canio Giuseppe La Gala ha disposto l’invio in Irpinia di 5 nuovi Comandanti, destinati alle Stazioni di Quindici, Grottaminarda, Bisaccia, Calabritto, Sant’Andrea di Conza.

Si tratta, rispettivamente, del Luogotenente C.S. De Cicco Giovanni, del Luogotenente C.S. Nardone Angelo, del Maresciallo Capo Strazza Francesco, del Maresciallo Capo Scafuri Alessandro e del Maresciallo Testa Alessandro.

Il Comandante Provinciale di Avellino, Colonnello Domenico Albanese, ha dato il benvenuto ai militari con una cerimonia che si è svolta presso la Caserma Litto di Avellino, sottolineando la sua gratitudine per l’arrivo di questi Comandanti.

Nell’occasione è stato salutato il Maresciallo Maggiore Tufo Sabatino, già comandante della Stazione di Grottaminarda, in procinto di assumere il comando della Stazione di San Giorgio del Sannio.

Il momento di benvenuto è stato arricchito dalla presenza degli Ufficiali Comandanti delle Compagnie da cui dipenderanno i militari neo giunti.

Le Stazioni dei Carabinieri, cuore pulsante della presenza dell’Arma sul territorio, non rappresentano solo un baluardo per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ma anche un punto di riferimento cruciale per garantire prossimità e sostegno alla popolazione locale.