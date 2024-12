Omicidio Bembo, il pm Toscano chiede 54 anni di carcere per i tre imputati La richiesta di condanna dopo tre ore di requisitoria

La richiesta di condanna del pm Vincenzo Toscano è arrivata dopo oltre tre ore di requisitoria. Il pubblico ministero in una Corte d'Assise strapiena, davanti al collegio composto da Scarlato presidente a latere Calabrese e sei giudici popolari ha pronunciato la richiesta di condanna per Niko Iannuzzi a 25 anni, a Luca sciarrillo 21 anni e mesi 9 di reclusione, a Daniele sciarrillo esclusa l'aggravante dei futili motivi: 8 anni.



“ Roberto ha lottato come un leone ma sempre disarmato, si tratta di vicende nate e sepolte in settanta secondi. Secondo la relazione dei consulenti – ha spiegato Toscano nel corso della sua requisitoria – Bembo è stato attinto da almeno sei colpi con arma bianca a cui collo, torace anteriormente e torace posteriore e avambraccio. I colpi testimoniano una scena dinamica compatibile con la scena dei video ripreso alle 7.05.

Ferita più grave alla carotide e un’altra ferita penetrante all’emitorace. Ci sono state ricostruzioni controverse. Luigi Pescatore riferisce che i ragazzi che erano in macchina con lui nel momento in cui vi e’ un primo alterco non erano presenti. Riferisce delle minacce ricevute evocative e determinanti “ti sparo”, “ti accoltello”, “ti ammazzo”. E’ lui il primo a far riferimento al coltello. Fino poi alla presenza effettiva del coltello aggiungendo all’improvviso ho visto Roberto barcollando uscire dall’altra parte della strada...”.