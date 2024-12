Avellino, sorpreso in auto con soldi e droga: 19enne finisce in carcere Arresto della Squadra Mobile in pieno centro . Il pusher aveva addosso più di 1500 euro

a cura di

Pierluigi Melillo

domenica 15 dicembre 2024 alle 09:32



Il giovane ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato. Nella sua camera da letto trovata la droga