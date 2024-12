Mugnano, diffonde un video intimo dell'ex: condannato Il giovane è stato condannato a due anni di reclusione e al pagamento della provvisionale

di Paola Iandolo

Diffuse un video intimo della sua ex fidanzata: condannato con le accuse di revenge porn a due anni di reclusione, pena sospesa. Il giovane - stando alla ricostruzione degli inquireinti - per vendetta nei confronti della sua ex fidanzata, una giovane donna originaria di Mugnano del Cardinale avrebbe diffuso il video. La persona offesa è difesa dall'avvocato penalista Gaetano Aufiero, mentre il ragazzo accusato di aver diffuso un video intimo della sua ex è stato rappresentato dall'avvocato Antonio Guerriero.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito durante il processo, il giovane non aveva mai accettato la fine della relazione sentimentale con la donna. Deciso a vendicarsi, il ragazzo avrebbe pubblicato un video che ritraeva la sua ex fidanzata mentre si trovava sotto la doccia. Un gesto che, secondo l'accusa, è stato un chiaro atto di umiliazione e violazione della privacy, costituendo un reato di revenge porn. L'imputato ha sostenuto che la pubblicazione del video fosse avvenuta per errore. La difesa ha argomentato che l'atto non fosse intenzionale, ma frutto di una situazione accidentale. La versione presentata dalla difesa, però, non è stata ritenuta sufficiente per scagionarlo dalle gravi accuse.