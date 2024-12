Natale in sicurezza: blitz dei Nas, sequestrati migliaia di articoli natalizi La merce, infatti, è risultata priva di alcuni dettami previsti dal Codice del Consumo

Nell’ultimo mese, in vista delle festività natalizie, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio di articoli natalizi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. In particolare, nel corso dei controlli espletati nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, i carabinieri del NAS hanno sottoposto a sequestro 26.342 articoli natalizi ritenuti “non sicuri” (… tra cui numerose statuette del presepe, fiocchi di Natale, bigiotteria a tema natalizio etc…) rinvenuti sugli scaffali per la vendita ai consumatori finali. I prodotti in questione sono risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

La merce, infatti, è risultata priva di alcuni dettami previsti dal Codice del Consumo, in quanto le etichette erano sprovviste delle informazioni minime statuite dalla normativa di settore. La presenza di tali indicazioni è obbligatoria per la commercializzazione dei prodotti, in quanto garantiscono al consumatore la piena conoscenza dell’articolo esposto in vendita e - soprattutto - forniscono indicazioni sulla sicurezza per la salute. Per tale violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa di un importo da 516,00 a 25.823,00 euro.