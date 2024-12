Solofra, cadono calcinacci nella galleria Pergola: l'intervento dei vigili I vigili del Fuoco hanno provveduto a rimuovere le parti pericolanti e a mettere in sicurezza

Nella mattinata di oggi, i vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti all'interno della galleria del Monte Pergola, nel territorio del comune di Solofra, a seguito della caduta di calcinacci dalla volta del tunnel. La sala operativa del comando di via Zigarelli, ricevuta la richiesta di intervento dalla Polizia stradale di Avellino, ha inviato una squadra con il supporto dell'autoscala.

I vigili del Fuoco hanno provveduto a rimuovere le parti pericolanti e a mettere in sicurezza la sezione della galleria interessata dal distacco. Alcuni calcinacci sono caduti su un'autovettura in transito, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. La circolazione è stata sospesa durante le operazioni di messa in sicurezza, mentre la Polizia Stradale ha gestito la viabilità, che ha subito inevitabili rallentamenti. Al termine dell'intervento, la galleria è stata riaperta grazie all'intervento del personale Anas.