Mezzi pronti e operativi ma la neve è scarsa: timida spolverata in Irpinia

Non c'è stata la grande nevicata di Natale che tutti si aspettavano, almeno fino a questo momento, ma una timida spolverata ovunque e in molte zone addirittura nulla. Montagne leggermente imbiancate.

La foto che vedete è stata scattata stamane a Bisaccia da Giovanni Maggino dove è comunque entrata in azione la macchina operativa del gruppo comunale della protezione civile. Non si segnalano grosse criticità.

La situazione sembra essere sotto controllo ovunque. Operativi lungo le strade i mezzi spazzaneve e spargisale di Anas e provincia. Particolare attenzionbe rivolta alla famigerata Ofantina, la Formicoso e alla statale 90 della puglie. La coltre bianca ha reso ancora più suggestiva la villa comunale e le decorazioni del Natale ad Ariano Irpino.

Autostrade per l’Italia - in una nota - raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo, che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta.

È inoltre fondamentale informarsi prima di mettersi in viaggio sulla situazione meteo e di viabilità" Dalla polizia stradale apprendiamo che sull'intera tratta Napoli-Canosa si circola tranquillamente senza alcuna difficoltà.