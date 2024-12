Ariano: troppi cani abbandonati in strada e alla fine questo è il destino Ancora una triste storia da raccontare

Troppi cani abbandonati lungo le strade in un inverno che uccide anche di freddo e gelo. Chi ha un buon cuore fa il possibile per tenerli al riparo, posizionando cucce e distribuendo cibo, ma la situazione è decisamente fuori controllo in molte zone della città ad Ariano Irpino. L'ultima vittima che all'apparenza sembra non presenti ferite da traumi della strada è un meticcio, già malato, presente da alcuni mesi nel piano di zona. Particolarmente diffidente solo negli ultimi tempi aveva leggermente nutrito un minimo di fiducia verso l'essere umano.

Stamane è stato trovato stecchito a terra lungo la discesa che porta al depuratore vegliato da un gatto. Aveva cuccia e coperte nella zona, c'è che è riuscito a darle anche la pillola per la rogna ma tutto questo non è bastato. Dell'accaduto è stata informata la polizia municipale. "Fa male al cuore assistere a tutto questo - ci dice Antonio Cellesi - da sempre e silenziosamente particolarmente sensibile nell'accudire animali abbandonati lungo le strade - è un numero troppo elevato, bisogna assolutamente fare qualcosa".

Stesso scenario di abbandono ancora più grave, nel piazzale del cimitero, in località Casone e nel verde di una piazzola, accanto alla caserma dei carabinieri dove un cane in particolar risulta essere ferito ad una gamba.

A tutto questo si aggiunge anche la mancata custodia degli animali di proprietà, come i due pastori tedeschi che puntualmente, spesso di sera raggiungono il piano di zona e la statale 90 delle puglie, mettendo a rischio la propria incolumità e degli automobilisti in transito. La polizia municipale ha più volte strigliato i proprietari.