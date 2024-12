Ariano, l'acqua torna ad essere potabile: sotto osservazione la rete idrica Parte di rete idrica potrebbe essere sostituita anche nel quartiere Cardito

di Paola Iandolo

Torna ad essere potabile l'acqua dell'Alto Calore ad Ariano Irpino. I cittadini residenti in ben cinque contrade di Ariano Irpino; contrada Bagnara, Santa Barbara, Foresta, Serra di Sotto e Serra di Sopra, tirano un respiro di sollievo. Ora la questione è tutta incentrata sul monitoraggio della condotta delle zone interessate dal divieto di utilizzo per la presenza di sostanze fecali. Cobtrolli ed analisi che proseguiranno nei prossimi giorni.

Altre sostituzioni di parte della rete idrica

Il Comune di Ariano Irpino, guidato dal sindaco Enrico FRanza è intenzionato a sostituire alcuni di metri di rete idrica anche a Cardito. Ma non solo. Si punta ad andare fino in fondo per verificare i pozzi neri che sono la causa delle infiltrazioni di colibatteri nella condotta principale. Potrebbe essere avviato un censimento sui pozzi neri e soprattuto stabilire le cause della mancata messa in sicurezza degli stessi. Un problema quello della presenza di sostanze fecali nell'acqua dell'Alto Calore che si è presentato anche due anni fa. Anche allora dunque vennero sostituite parti della rete idrica, ma il problema si è ripresentato ugualmente. Dunque ora bisogna scongiurare che l'erogazione idrica subutsca un ulteriore stop.