Avellino: inchiesta Dolce Vita, i carabinieri notificano 26 avvisi di garanzia Il primo avviso all’ ex sindaco Gianluca Festa arrivato da solo, senza legale

Sono 26 gli avvisi di chiusura delle indagini che in queste ore stanno notificando i carabinieri del comando provinciale di Avellino. Il primo avviso all’ ex sindaco Gianluca Festa arrivato da solo in caserma, senza legale. Avvisi di conclusione che riguardano il filone Dolce Vita.

In aggiornamento