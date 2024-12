Vendeva cocaina nel locale del centro città: arrestato il titolare Un 44enne è stato arrestato dalla squadra Mobile di Avellino

Nel suo locale commerciale vendeva anche la cocaina. Ma agli agenti della squadra Mobile quel movimento strano nel suo locale non è passato inosservato. E, quindi, in seguito ad un controllo e alla perquisizione a carico dell’indagato, mentre si trovava presso il locale che gestisce nel centro di Avellino, sono stati rivenuti e sequestrati 14 involucri termosaldati di presunta sostanza stupefacente, ben occultati ma posti in luogo accessibile e già pronti per i clienti.

Quanto sequestrato era sottoposto ad accertamenti presso il locale gabinetto di polizia scientifica e risultava essere sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in singole dosi.

Il pubblico ministero di turno della procura della repubblica presso il tribunale di Avellino disponeva la traduzione dell’indagato presso la sua abitazione, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida e del rito per direttissima.

Nella mattinata del giorno successivo, si è svolta l’udienza innanzi al gip del tribunale di Avellino, il quale ha convalidato l’arresto operato ed applicato, alla persona arrestata, la misura del divieto temporaneo ad esercitare la sua attività commerciale.