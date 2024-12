Montemiletto, incidente stradale: perde la vita un sessantenne La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per stabilire la causa del decesso

di Paola Iandolo

Ancora un incidente stradale mortale lungo le strade irpine. La tragedia nel comune di Montemiletto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, un sessantenne del posto ha perso il controllo della sua vettura, una Polo, ribaltandosi.

La ricostruzione

IL sessantenne stava percorrendo la Sp173 in direzione Montefalcione quando è avvenuto il sinistro, in località Contrada Bosco. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e il 118, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Non si esclude che l'uomo alla guida della Polo abbia avuto un malore.