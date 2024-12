Aggressione al Moscati: interviene l'ordine delle professioni infermieristiche Gli atti di violenza sono un affronto per l'intero sistema che si basa sul rispetto e solidarietà

di Paola Iandolo

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche manifesta indignazione e grande preoccupazione per la grave aggressione avvenuta ieri ai danni del personale sanitario presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino. "È intollerabile che chi si dedica ogni giorno alla tutela della salute pubblica debba affrontare episodi di violenza fisica e verbale" sostiene l'ordine delle professioni infermieristiche.

"Alla luce di questi eventi, ribadiamo l’importanza dell’applicazione del decreto varato dal Governo lo scorso ottobre, che prevede misure severe contro chi aggredisce il personale sanitario, con sanzioni sia penali che pecuniarie. Tale normativa rappresenta un passo avanti nella tutela dei lavoratori del settore, ma è fondamentale che venga adottata con fermezza in ogni struttura sanitaria per garantire un ambiente sicuro e dignitoso. Sollecitiamo, inoltre, l’Azienda Ospedaliera Moscati ad adottare provvedimenti concreti per proteggere i propri lavoratori, implementando sistemi di sicurezza adeguati e favorendo una cultura di rispetto e collaborazione verso chi opera con dedizione in condizioni spesso critiche".

In merito alla vicenda, il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Rocco Cusano, sostiene che “questi atti di violenza sono un affronto non solo ai lavoratori della sanità, ma all’intero sistema che si basa sul rispetto e sulla solidarietà. Non possiamo tollerare che chi si prende cura degli altri debba lavorare in un clima di paura e insicurezza. Chiediamo con forza che il decreto del Governo venga applicato rigorosamente e che le strutture sanitarie come il Moscati adottino ogni misura necessaria per garantire protezione al personale sanitario. Lavorare in sicurezza è un diritto imprescindibile per tutti.”L’Ordine delle Professioni Infermieristiche continuerà a monitorare la situazione, sostenendo i colleghi e chiedendo con forza interventi istituzionali per evitare che episodi di violenza come questo si ripetano.