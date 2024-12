Droga e spaccio ad Avellino: arrestato un 30enne gambiano Provvedimento emesso dal tribunale di Avellino

I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Avellino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di nazionalità gambiana di 30 anni, residente in provincia di Avellino, emessa dal tribunale di Napoli in data 8 dicembre scorso.

L'uomo risulta sottoposto ad un procedimento penale per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale con esito negativo, è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino.