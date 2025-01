E' di Avellino la 32enne morta nell'incidente in A 16 causato dalla nebbia La donna era residente a contrada Bagnoli: la sua auto rimasta schiacciata in un maxi tamponamento

E' di Avellino una delle vittime degli incidenti stradali mortali che si sono verificati nella notte in autostrada.

Si tratta di una 32enne, M.F., di contrada Bagnoli dove risiede la famiglia. La donna era a bordo di una Punto rimasta schiacciata tra un bus dell'Air che aveva improvvisamente rallentato a causa della nebbia e una Bmw che sopraggiungeva. E' successo intorno all'una di notte. Per la 32enne non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Sul posto, al chilometro 12 della Napoli-Bari all'altezza di Marigliano, è intervenuta la pattuglia di Avellino ovest per i rilievi sui tre veicoli coinvolti nel tamponamento. L'incidente sarebbe stato causato dalla intensa nebbia che aveva determinato un brusco rallentamento del traffico.