Borrelli denuncia: "Maxi-rissa ad Avellino prima del concerto di Coez" Al deputato è stato inviato un filmato che ha trasmesso alle forze dell'ordine

Decine di persone sono state coinvolte in una maxi-rissa avvenuta ieri sera ad Avellino nei pressi del Corso Vittorio Emanuele poco prima dell'inizio del concerto di Coez.

Lo rende noto il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, al quale hanno inviato un filmato dell'accaduto. Nelle immagini - racconta Borrelli, descrivendo il video che ha pubblicato su Facebook - si vedono gruppi di giovani affrontarsi con pugni e calci; alcuni di loro utilizzano anche oggetti contundenti trovati lungo la strada. Intorno famiglie e bambini impauriti che scappano.

"Scene vergognose che hanno causato momenti di panico tra le migliaia di persone giunte per godersi il concerto di fine anno e divertirsi in allegria", afferma il parlamentare. "Abbiamo inviato le immagini alle forze dell'ordine affinchè siano identificati tutti i protagonisti della rissa nell'auspicio che vengano puniti severamente per aver messo in pericolo l'incolumità dei presenti e per aver rovinato il Capodanno a tanti loro concittadini".

Sull'episodio il questore di Avellino Pasquale Picone ha già disposto ulteriori accertamenti anche se alla fine non ci sarebbero persone che hanno presentato denuncia o che hanno riportato lesioni.