Attacco al procuratore: solidarietà della giunta esecutiva sezionale di Napoli Dopo l'attacco dell'ex sindaco Festa ad Airoma, Toscano e Argenio si susseguono le solidarietà

di Paola Iandolo

Anche la Giunta Esecutiva Sezionale di Napoli dell’Associazione Nazionale Magistrati esprime solidarietà ai magistrati (il Procuratore Domenico Airoma, il pm Vincenzo Toscano e il Gip Giulio Argenio) finiti nel mirino delle recenti dichiarazioni dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa.

Una nota per associarsi alla solidarietà già espressa dalla Sottosezione dell’ Anm di Avellino, quella firmata dalla Giunta Distrettuale di Napoli: “La Giunta Distrettuale di Napoli si associa alla piena solidarietà e alla vicinanza già espresse ai colleghi Airoma, Toscano e Argenio dalla sottosezione dell’ Anm del Tribunale di Avellino per il gravissimo attacco ricevuto da parte dell’ ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che nel corso di un’ intervista rilasciata a una TV locale ha accusato i magistrati di avere costruito false intercettazioni nei suoi confronti in un procedimento aperto presso il locale tribunale. La Ges di Napoli auspica che non sia giammai influenzato, tramite i media, il libero e legittimo esercizio della giurisdizione” .