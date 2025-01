Nebbia e gelo: bilancio positivo lungo le strade costantemente monitorate Positivo bilancio di Capodanno: nessuna criticità

E' stata la nebbia a tenere banco lungo le strade nelle ultime ore oltre alle gelate mattutine ben fronteggiate dagli addetti ai lavori. Dalla statale delle puglie alla 90 bis l'attenzione durante le festività natalizie e in questi ultimi giorni che portano all'Epifania resta altissima.

I mezzi spargisale hanno lavorato continuamente nei tratti più a rischio in modo particolare, ma soprattutto, c'è stato un monitoraggio continuo da parte delle ditte interessate per conto di Anas e Provincia. Non si sono trovate mai impreparate finora. Nulla è stato lasciato al caso e il risultato raggiunto appare davvero confortante.

Non si sono registrati incidenti nelle ultime ore dove anche l'attenzione delle forze dell'ordine e i ripetuti appelli alla prudenza evidentemente sono serviti.