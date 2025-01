Francesca, una vita spezzata sull'A 16: si indaga sulle responsabilità La 32enne di Avellino ha perso la vita in un tamponamento in autostrada. Polstrada al lavoro

Non ha avuto scampo Francesca Marzocchella, la 32enne di Avellino, morta nel maxi tamponamento causato dalla nebbia sull'autostrada Napoli-Bari la notte di Capodanno. Lei viaggiava a bordo di una Punto guidata dal fratello che ha tamponato un bus di una ditta di trasporti privata ed è stata poi schiacciata contro il pullman dal sopraggiungere di un'altra autovettura, una Bmw.

L'auto su cui viaggiava la vittima è stata ridotta ad un ammasso di rottami. Quando sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada di Avellino ovest per Francesca Marzocchella non c'era più niente da fare. Gli agenti sono al lavoro adesso per ricostruire le responsabilità di una tragedia che ha destato dolore e incredulità in città.