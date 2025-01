Lauro, domani pranzo di solidarietà all'Icam con l'attivista Francesca Pascale Il pranzo sarà preparato dalle detenute e i loro figli riceveranno la calza della Befana

di Paola Iandolo

Domani 3 gennaio pranzo di solidarietà con le madri detenute e i loro figli presso l’Istituto a Custodia attenuata per detenute madri di Lauro.

Insieme al garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello che ha promosso l’iniziativa, sarà presente Francesca Pascale l’attivista per i diritti civili e presidente dell’associazione "I colori della libertà" e alcune volontarie operanti nel settore. Il pranzo sarà preparato insieme alle detenute e rappresenterà un momento di convivialità con le madri e il personale tutto. Nell’occasione arriverà la befana in anticipo per i bambini.

Sull’iniziativa il garante campano Samuele Ciambriello dichiara: “É importante creare momenti per poter respirare un’aria diversa. Domani la befana arriverà in anticipo per i bambini presenti nell’Icam di Lauro, che attualmente ospita 5 madri detenute e i loro 5 figli, porteremo calze e giochi. In tutta Italia sono 20 le madri detenute con 21 figli al seguito tra le sioni nido carcerarie e gli Icam. Numeri destinati a crescere con il nuovo articolo 15 del ddl sicurezza, che se non modificato, rende discrezionale il rinvio di esecuzione della pena per le madri incinte e con figli minori di un anno.”