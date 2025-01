Pratola Serra, posti di lavoro in cambio di voti: il comune parte civile L'udienza preliminare è fissata per il 28 gennaio prossimo davanti al gup Ciccone

di Paola Iandolo

Il comune di Pratola Serra, guidata dal sindaco Gerardo Galdo, ha deciso di “costituirsi nel procedimento penale a carico di diversi imputati e che vede il Comune di Pratola Serra come “ persona offesa”. Il procedimento è quello relativo ad alcune ipotesi di reato che vanno dalla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale alle Regionali 2020 in particolare su Pratola Serra. L'udienza preliminare è fissata per il 28 gennaio prossimo.Tra gli indagati anche i fratelli Antonio e Emanuele Aufiero ai quali vengono contestati diversi episodi di corruzione elettorale quanto erano rispettivamente presidente del consiglio comunale e sindaco di Pratola Serra, comune sciolto per infiltrazioni camorristiche.

Le intercettazioni

"Ho trovato una famiglia numerosa... il figlio ha fatto domanda nell'azienda ...". Uno degli indagati che ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini firmate dal pm De Angelis replica a questa affermazione fatta da un suo sostenitore: "fammi telefonare un amico... fammi vedere se..". E' quanto emerge dalle intercettazioni in mano agli inquirenti e contenute nell'avviso di conclusione delle indagini per 16 indagati.

Spese per la campagna elettorale in cambio di appalti pubblici

In particolare gli inquirenti contestano ad Emanuele Aufiero (sindaco) e al suo vicesindaco dell'epoca di aver accettato e ricevuto la promessa da un imprenditore le somme di denaro (30mila euro) per compiere atti contrati ai doveri d'ufficio in materia di affidamento dei contratti di evidenza pubblica. Somme di denaro che servivano ad Aufiero per far fronte alle spese della campagna elettorale. Ad avviso degli inquireinti sarebbero diversi gli imprendotori che avrebbero accettato e proposto il patto corruttivo.

Inserimento negli elenchi per scrutatori

Ad avviso degli inquirenti Aufiero avrebbe promesso ad alcuni giovani di Pratola Serra di inserirli negli elenchi degli scrutatori in cambio del voto. Ma non solo. Aufiero si sarebbe interessanto anche per far ottenere il posto auto per disabili ad un suo conoscente, in cambio del voto.