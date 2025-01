San Nicola Baronia: paziente della Rems finisce nel vuoto E' ora al pronto soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino ma non in pericolo di vita

Un paziente della Rems di San Nicola Baronia è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino dopo essere precipitato nel vuoto da un ponte. La dinamica non è ancora del tutto chiara. L'uomo era uscito dalla struttura per attività riabilitativa di gruppo con altri pazienti. Sul posto i sanitari del 118. Fortunatamente non è in pericolo di vita. E' stato sottoposto ad una serie di accertamenti, è lucido e non presenterebbe lesioni importanti.

Si tratta dell'ennesimo episodio analogo nella struttura sanitaria della Baronia. Non si contano nel corso degli anni le liti, aggressioni al personale sanitario e le fughe in paese da parte degli ospiti. Una situazione particolarmente difficile e sempre più fuori controllo.

Ad inizio gennaio di due anni si sfiorò solo di un soffio la tragedia nel corso di una lite violentissima tra due pazienti. Durante la colluttazione un'infermiera venne scaraventata a terra, battendo la testa sul pavimento e un Oss invece raggiunto da un pugno al volto. Al pronto soccorso del Frangipane finì anche l'aggressore.

Criticità sollevate a settembre 2024 anche dal capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania Severino Nappi.

"Problematiche non sono solo legate alla particolare tipologia di pazienti, ma soprattutto alla carenza di personale sanitario. Un mancanza, che rappresenta un fattore di rischio significativo non solo per la sicurezza degli operatori sanitari, ma anche per la comunità locale. Una situazione - evidenziava Nappi - che potrebbe portare a conseguenze gravi, poiché alcuni pazienti, dotati di notevole forza fisica, potrebbero sopraffare il personale, uscire dalla struttura e aggredire i cittadini".