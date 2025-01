Incendio capannone agricolo ad Andretta: operazioni ancora in corso Sul posto i vigili del fuoco di Bisaccia insieme ai colleghi di Avellino

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dello spaventoso incendio che ha interessato all'alba ad Andretta, in alta Irpinia, un capannone di un'azienda agricola del luogo, in via Casadogna. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia.

La sala operativa del comando di via Zigarelli una volta ricevuta la richiesta di soccorso ha inviato in supporto un'autobotte dalla sede centrale di Avellino. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso e hanno riguardato circa 150 rotoballe di paglia e fieno, e purtroppo diversi ovini sono morti.

L'opera di spegnimento dei vigili del fuoco è valsa a non far propagare le fiamme alla vicina abitazione e di salvare gran parte del bestiame. I carabinieri della locale stazione sono ancora sul posto insieme ai vigili del fuoco per ultimare l'intervento, al momento non si segnalano persone coinvolte.