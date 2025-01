Maltempo e neve in Irpinia, scuole chiuse domani: ecco dove Il maltempo ha costretto i sindaci a firmare le ordinanze di chiusura delle scuole

di Paola Iandolo

Stop alle lezioni a causa del vento che sta sferzando nel Vallo di Lauro e il Baianese. Così come per la neve nei comuni in Alta Irpinia, anche nella Bassa Irpinia il maltempo e le raffiche che avrebbero raggiunto anche i cento chilometri, hanno convinto i sindaci a bloccare le lezioni nella giornata di domani. A Mercogliano il sindaco Vittorio D'Alessio ha ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di domani.

Ad Avella lezioni sospese con ordinanza del sindaco Vincenzo Biancardi. Stessa scelta anche a Baiano, dove alla luce dei danni, per fortuna non gravi, ma numerosi, che si stanno registrando, il sindaco Enrico Montanaro ha deciso lo stop alle lezioni nella giornata di domani. Continua a nevicare in Alta Irpinia e in numerosi centri della provincia, non senza disagi per i collegamenti. Di qui la decisione di alcune amministrazioni comunali di chiudere le scuole nella giornata di domani.

Resteranno chiusi gli istituti di ogni ordine e grado nei comuni di Montefredane, Calitri, Bisaccia, Conza della Campania, Sant’Angelo dei Lombardi e Trevico. Anche altri comuni potrebbero adottare la stessa decisione nelle prossime ore alla luce dei nuovi bollettini meteo.