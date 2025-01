I carabinieri incontrano gli anziani presso il centro bocciofili Resta sempre alta l’attenzione che l’Arma dei Carabinieri rivolge ai soggetti vulnerabili

Da diversi mesi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato una campagna di sensibilizzazione attraverso la quale si cerca di incontrare la cittadinanza nei luoghi di ritrovo, e qui - in un clima sicuramente meno informale e rilassato - dare utili consigli su come difendersi da eventuali atti di illegalità; primi tra tutti, i tentativi di truffa in danno delle persone anziane.

Durante il fine settimana, i militari della Compagnia di Mirabella Eclano hanno incontrato una rappresentanza degli iscritti (e non solo loro) presso il centro bocciofili.

Interrompendo per qualche minuto le attività ludiche, i Carabinieri hanno illustrato le sempre più astute tecniche attraverso le quali soggetti privi di scrupoli tentano di approcciare soggetti anziani, carpendone la fiducia e - in pochi minuti - anche i risparmi di una vita.

Dopo una attenta carrellata delle più recenti tipologie di truffe, e su come difendersi dalle stesse, l’attento uditorio ha invitato il Comandante della Compagnia e quello di Stazione sulla pista di bocce, per immortalare quel momento.

Da tempo il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha avviato efficaci iniziative a tutela, delle fasce più deboli della popolazione; nella consapevolezza che si tratta di soggetti che - se colpiti - conservano segni indelebili che vanno oltre il mero danno patrimoniale. A tale fine sono stati realizzati anche una locandina ed un opuscolo pieghevole, distribuiti anche in occasione dell’incontro avvenuto sabato sera presso il circolo bocciofili.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ricorda di prestare sempre attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, di diffidare dalle apparenze, e di limitare la confidenza su internet e quando si parla al telefono con persone delle quali non si è certi della reale identità

Nel dubbio, non esitate a chiamare il “112”.