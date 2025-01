Andretta, ancora disagi per la mancanza di energia elettrica sotto la neve Il primo cittadino si mette a disposizione per ricaricare cellulari o torce elettriche

di Paola Iandolo

"L’emergenza meteo sta finalmente rientrando e la situazione complessiva è leggermente migliorata. Tuttavia, restano ancora gravi disagi legati alla mancanza di energia elettrica in diverse zone del nostro territorio comunale". A comunicare con i suoi concittadini è il sindaco di Andreta, Michele Miele che attraverso i socilaha comunicato che sono due i guasti, uno in Contrada Arenara. Le squadre Enel sono già intervenute e, fortunatamente, il guasto dovrebbe essere risolto in tempi brevi. Il secondo guasto è localizzato in località Mattinella-Montefelice (Zona Monti). Purtroppo, questo guasto è molto più serio a causa delle difficili condizioni del terreno e della zona impervia. Nel primissimo pomeriggio, un’altra squadra di pronto intervento Enel inizierà a lavorare sul guasto, con l’auspicio che nel giro di poche ore la situazione torni alla normalità".

"Sono consapevole delle difficoltà che questa situazione sta causando, ma vi chiedo tanta pazienza e collaborazione. Le operazioni di ripristino sono in corso, e nel corso della giornata la situazione dovrebbe risolversi. Il sottoscritto e tutta la macchina organizzativa dell’emergenza neve sono in stretto contatto, minuto per minuto, con Enel per monitorare l’evolversi degli interventi. Nel frattempo, per qualsiasi emergenza se avete bisogno di caricare un cellulare, una torcia elettrica o qualsiasi altro supporto che possiamo fornire, non esitate a contattarci".

I numeri messi a disposizione

Michele Miele (Sindaco): 349/6390488

Michele Tedesco (Vicesindaco): 328/7421083

Antonio Acocella (Consigliere Comunale): 347/7971994

Restiamo uniti e affrontiamo insieme questa difficile situazione. Grazie a tutti per la pazienza e la collaborazione.