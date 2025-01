Ha ripreso a nevicare a Bisaccia: protezione civile in soccorso ad anziani Non si contano gli interventi dei volontari dalla mattinata di ieri

Ha ripreso a nevicare copiosamente a Bisaccia, uno dei territori più colpiti da questa perturbazione di inizio gennaio per certi versi un pò anomala. Basti pensare che sul versante opposto, l'arianese, in modo particolare non si sono mai registrate criticità. Provvidenziale è stata in ogni caso la chiusura delle scuole da parte dei sindaci dopo l'allerta della protezione civile della regione Campania.

I volontari del gruppo comunale di Bisaccia, in primis Giovanni Maggino, stanno operando intensamente dalla mattinata di ieri. Nella giornata di oggi più di un intervento, tra cui il trasporto andata e ritorno di dializzato. Nel pomeriggio in supporto ad alcuni anziani rimasti bloccati nel centro storico, oltre alla consegna di alcuni farmaci in siergia con i carabinieri della locale stazione entrati in soccorso all'autista di un furgone rimasto bloccato a causa della neve.