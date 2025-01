Avellino, ultras cade dagli spalti a Cerignola: paura e tragedia sfiorata L'ultras ha lasciato l'impianto sportivo da solo, senza necessità di far ricorso alle cure mediche

di Paola Iandolo

Paura a Cerignola al termine della gara tra Avellino e l’Audace terminata con il risultato di 1-1. Un tifoso biancoverde è caduto dagli spalti del settore ospiti facendo temere per le sue condizioni. Fortunatamente l'ultras biancoverde non ha riportato ferite gravi. dopo il volo di cinque metri. Dopo i controlli del caso, ha fatto ritorno a casa. Ma una volta arrivato in Irpinia durante la notte si è recato all'ospedale Moscati di Avellino, dove è stato riscontrato un trauma che ha interessato sei costole e il polso. A breve l'ultras lascerà il presidio ospedaliero avellinese.

La ricostruzione

L’episodio si è verificato alla fine della partita nel settore dedicato ai tifosi dell'Us Avellino. Dopo che la squadra è andata come al solito a salutare i quasi 500 supporter giunti fino a Cerignola nonostante le avverse condizioni meteo, si è verificato l'incidente. Il giovane con ogni probabilità sarà scivolato cadendo rovinosamente a terra. A richiamare l'attenzione dei sanitari gli stessi giocatori che hanno notato il giovane a terra dolorante, ma cosciente. Fortunatamente il giovane ha lasciato l’impianto con le proprie gambe facendo titrare un sospiro di sollievo ai giocatori ed agli amici.