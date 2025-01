Anas: garantita percorribilità di tutte le strade in Irpinia/VIDEO Prosegue il lavoro di personale e mezzi impegnati per la gestione della neve

È proseguito in maniera continuativa, anche nel corso della notte oltre che questa mattina, il lavoro di personale e mezzi spargisale e spazzaneve di Anas sulle arterie di competenza per garantire la circolazione in piena sicurezza in relazione alle precipitazioni nevose che hanno interessato, in particolare, l’avellinese.

Gli interventi eseguiti ed in corso riguardano, in particolare, le strade statali 303 “del Formicoso”, in particolare tra Guardia Lombardi e Frigento e 7 “Appia” Ofantina, nel territorio comunale di Sant’Andrea di Conza.

Le attività preventive ed operative di Anas hanno permesso di garantire la fruibilità e la continuità delle arterie viarie.

Anas ricorda agli utenti l’obbligo di pneumatici invernali o catene e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate informandosi sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.