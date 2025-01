Neve: Migliora la situazione a Bisaccia, epicentro dell'ondata di maltempo L'amministrazione comunale ringrazia tutti per la concreta collaborazione

Migliora la situazione a Bisaccia, epicentro dell'ondata di maltempo che ha investito l'alta Irpinia e che ha visto un grande lavoro di sinergia tra tutte le forze scese in campo: comune, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco.

Scuole chiuse anche stamane in paese. Il trasporto Air funzionerà regolarmente per permettere ai ragazzi di raggiungere le scuole superiori nei paesi limitrofi e poter far fruire a chiunque del trasporto pubblico.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti per la concreta collaborazione:

"Un plauso a tutti coloro che hanno lavorato alla pulizia di Piazza Duomo e dello spazio antistante la chiesa Sacro Cuore di Gesù, nonché del cimitero, in quanto nella giornata di oggi ci saranno tre funerali.

Si raccomanda di non parcheggiare i veicoli nei pressi degli alberi sovraccarichi di neve che sono a rischio caduta, si segnala con particolare attenzione di evitare di parcheggiare lungo corso Gramazio Metallo e il lato difronte alla Pizzeria Sant’Antonio. I nostri operatori stanno provvedendo allo spargimento di sale sulle strade comunali".

Il sindaco Marcello Arminio e l'amministrazione comunale di Bisaccia, a nome di tutti i cittadini, ringraziano la protezione civile comunale per l'impegno,la disponibilità e il cuore che ha messo per soste nere l'intera cittadinanza in questi giorni di avversità meteorologica. "A tutti i volontari un abbraccio e stima".

Prezioso il lavoro svolto come sempre da Michele Frascione in paese, per informare la popolazione soprattutto sulla viabilità e la varie situazioni di pericolo. Un'ultima comunicazione importante. Nella giornata di oggi, 15 gennaio 2025, la raccolta dell’umido e della carta verrà effettuata regolarmente.

Giovanni Maggino gruppo comunale protezione civile Bisaccia: "Giornate davvero impegnativa per i volontari, sul nostro numero dedicato sono giunte e stanno giungendo decine di telefonate, vari interventi di traino di mezzi in difficoltà, aperte diverse vie nel centro storico, accompagnate alcune persone che dovevano raggiungere il posto di lavoro. Un grazie al grande cuore dei volontari che non si tirano mai indietro. In questo momento la situazione delle strade è confortante, le stesse risultato transitabili. Raccomandiamo sempre in situazioni del genere di uscire solo per necessità e con mezzi adeguatamente dotati di dispositivi invernali. Il numero della protezione civile 329.4170306 resta attivo sempre, per ogni necessità il gruppo comunale è a disposizione dei cittadini.