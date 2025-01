Droga e reati: controlli a raffica dei Carabinieri in Irpinia In pochi giorni controllate circa 300 autovetture

Nelle ultime settimane i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno svolto numerosi controlli nel comune di Lioni, dispiegando complessivamente circa 50 pattuglie, che, con posti di controllo coordinati e servizi di vigilanza dinamica, hanno presidiato le strade del centro cittadino e quelle periferiche.

Il servizio protrattosi dalla fine di dicembre ai giorni scorsi ha visto il coinvolgimento, nell’arco serale e notturno, di numerosi militari impegnati parallelamente in attività di prevenzione alla commissione di furti e al contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, tenendo alta l’attenzione soprattutto sui soggetti dall’atteggiamento sospetto e sulle autovetture di grande cilindrata notate aggirarsi durante la notte.

In particolare, le persone controllate e le auto fermate, sono state circa 300, alcune delle quali sottoposte ad ispezioni e perquisizioni.

Durante il servizio un 32enne di Torella dei Lombardi è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino, per “porto di oggetti atti ad offendere”, perché, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato, senza giustificato motivo, in possesso di una mazza da baseball occultata nel bagagliaio, mentre un 32enne di nazionalità marocchina è stato denunciato per “evasione”, poiché trovato in strada in violazione della misura degli arresti domiciliari a cui è sottoposto.

Diverse, infine, le segnalazioni alla Prefettura di Avellino, in violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, di assuntori di sostanze stupefacenti fermati e trovati in possesso di droga, prevalentemente hashish e marijuana, all’interno delle autovetture.

L’attività di controllo che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino svolge nei comuni irpini è costante. La priorità come sempre sono la prevenzione e la deterrenza alla commissione di reati predatori, con particolare attenzione a problematiche giovanili quali l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.