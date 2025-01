Omicidio Roberto Bembo, i tre imputati condannati a 16 anni di reclusione Ai tre è stato riconosciuto l'abbreviato dopo l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi

di Paola Iandolo

Il processo per l'omicidio di Roberto Bembo si è concluso con tre condanne.

Sedici anni e otto mesi di reclusione per Nico Iannuzzi. Sedici anni di reclusione per Luca Maria e Daniele Sciarrillo. Questi ultimi due sono stati assolti dall'accusa del porto d'armi. La sentenza di primo grado per i tre imputati per l'omicidio del 21enne di Mercogliano avvenuto due anni fa nel parcheggio di un bar, è arrivata dopo circa tre ore di camera di consiglio. ll pm Vincenzo Toscano - lo scorso 11 dicembre - aveva invocato nei confronti degli imputati: 25 anni per Niko Iannuzzi, 21 anni e 9 mesi per Luca e 8 anni di reclusione per Daniele Sciarrillo.