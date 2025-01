Furgone esce fuori strada e finisce nella cunetta: incidente sull'Ofantina Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente

Esce fuori strada e finisce nella cunetta in una curva. E' successo lungo la statale sette meglio nota come Ofantina in direzione Manocalzati. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero del mezzo. Dalla centrale operativa di Avellino è giunta l'autogru e in poco tempo si è provveduto al recupero. Fortunatamente per il conducente nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento. I carabinieri della stazione di Atripalda sono stati impegnati per la viabilità.