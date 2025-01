Grottaminarda, atti vandalici nei giardini De Curtis: si visionano le immagini L'amministrazione comunale condanna fermamente il gesto compiuto e andrà fino in fondo

L'Amministrazione comunale condanna fermamente gli atti vandalici compiuti nei Giardini De Curtis. Imbrattata con vernice spray blu la pavimentazione nei pressi delle Arcate dell'ex Chiesa del Carmine, una panchina ed altri arredi urbani. I danni, per fortuna, non sono ingenti e gli operatori comunali provvederanno a ripristinare i luoghi.

Resta un fatto molto grave che non deve rimanere impunito. In corso la verifica delle immagini della videosorveglianza per risalire all'autore o agli autori dello scempio.

«È un gesto incivile che non può essere considerato una bravata – afferma l'Assessore delegato al Decoro Urbano, Michele Spinapolice – è uno schiaffo a quella parte della comunità che mostra il suo lato più civile rispettando i luoghi pubblici e l'ambiente circostante e alle buone pratiche amministrative che con tanti sforzi cercano di promuovere ambienti urbani ordinati ed accoglienti»