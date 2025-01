Flumeri, alla Menarini la visita del ministro alle Imprese e Made in Italy La visita si terrà il 27 gennaio alle 10.30 nello stabilimento di Flumeri

di Paola Iandolo



Visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a Flumeri. A comunicarlo l'amministratore delegato, l'ingegnere Vittorio Civitillo ."Il nostro gruppo ha acquisito la Industria Italiana Autobus - oggi Menarini - lo scorso luglio e il 27 gennaio riceveremo a Flumeri, il Ministro Adolfo Urso, che ha seguito personalmente le vicende relative alla vendita e agli accordi sindacali. Nella giornata di ieri è stata confermata la visita e, in accordo con la segreteria del Ministro, saremo lieti di invitarvi all’evento, che inizierà alle 10:30 con la visita allo stabilimento, per seguire con un incontro con sindacati e lavoratori e terminare con una conferenza stampa".

Il rilancio dell'azienda

Solo ieri la Menarinibus ha annunciato la sua riparyenza della produzione e l'assunzione di 60 nuove unità. Piano annunciato ai sindacati dal consigliere delegato Marco Raucci che ha voluto rassicurare le rappresentanze, spiegando che l’opera di rilancio è stata ormai quasi completata. Lo snodo decisivo nei prossimi due mesi, quando la produzione entrerà a regime. Entro marzo la fabbrica di Valle Ufita inizierà a produrre i nuovi 420 pullman programmati per quest’anno, grazie allo slancio ottenuto dalla commessa greca destinata alla città di Atene, che da sola vale 200 nuovi bus. Per il momento l’elettrico non inciderà oltre il 20% sul totale, ma sono stati assunti impegni precisi sulla nuova occupazione, con l’assunzione entro febbraio di 60 tra saldatori e verniciatori, a cui si dovrebbe aggiungere la stabilizzazione di altre 20 unità oggi con contratti di somministrazione.