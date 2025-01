Finestrini rotti e fari rubati, auto saccheggiate durante Avellino-Cavese Raid tra via Scandone e via Amatucci ieri sera, automobilisti e residenti in allerta

Avellino, furti e atti vandalici a raffica ieri sera in città. E' successo nella zona dello stadio Partenio Lombardi, in concomitanza con lo svolgimento della partita di Calcio Avellino -Cavese. Amara sorpresa per alcuni automobilisti che si sono ritrovati le auto danneggiate tra via Scandone e via Amatucci. Smontati e portati via fari di auto e oggetti lasciati all'interno delle vetture. Finestrini rotti in sequenza, per mettere a segno i colpi. L'episodio ha creato non poca indignazione tra i tifosi e i residenti, che si sono ritrovati davanti a scene di degrado e danneggiamenti al termine dell'evento sportivo. Indagano i carabinieri.