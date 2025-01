Contrasto al lavoro sommerso: ispezioni in provincia di Avellino e Benevento Operazione dell'ispettorato del lavoro e dei carabinieri del Nil

Gli ispettori dell’Itl di Avellino-Benevento, coadiuvati dai carabinieri del Nil, sono stati impegnati in un'attività di vigilanza straordinaria finalizzata al contrasto del lavoro sommerso, iniziata durante le festività natalizie e conclusasi nei giorni scorsi.

Le ispezioni hanno interessato i settori delle strutture ricettive e alberghiere, delle fiere e dei pubblici esercizi sia nel territorio di Avellino che in quello di Benevento.

In tre aziende di Avellino sono stati trovati 5 lavoratori in nero su 16 controllati e sono stati emessi 2 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Le sanzioni irrogate ammontano a 19.500 euro.

In due aziende esercenti attività di servizi alla persona (parrucchiere ed estetista) ed in un pubblico esercizio di Benevento sono stati trovati 5 lavoratori in nero su un totale di 10 controllati, sono stati pertanto emessi 3 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e sono state comminate sanzioni per un ammontare di 18.000 euro.