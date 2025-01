Montecalvo Irpino, gestione illecita di rifiuti: i carabinieri denunciano 60enne L’uomo aveva smaltito rifiuti speciali non pericolosi all’interno del proprio fondo agricolo

I carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali, hanno denunciato un 60enne, ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti.

Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo aveva smaltito rifiuti speciali non pericolosi all’interno del proprio fondo agricolo, situato nel territorio di Montecalvo Irpino. Si tratta di materiali derivanti da lavori edili, come blocchi di cemento, mattoni, piastrelle e cartongesso, che erano stati abbandonati a più riprese negli ultimi mesi.

L’operazione, condotta in sinergia con i carabinieri della locale Stazione, ha portato al sequestro dell’area interessata (estesa per circa 100 metri quadrati e contenente circa 20 metri cubi di rifiuti) e al deferimento del 60enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento.

L’intervento rientra in una più ampia attività di monitoraggio del territorio, volta a prevenire e reprimere comportamenti che possono arrecare danno all’ambiente e alla collettività.