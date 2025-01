Avellino, gara a porte chiuse: assolto il patron della squadra di casa Il giudice del tribunale di Avellino ha emesso sentenza di assoluzione con formula piena

di Paola Iandolo

"Non ci fu nessuna violazione del provvedimento delle autorità in occasione del match Città di Avellino- Ottaviano del 9 dicembre 2022". Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha mandato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” il patron della squadra di casa, G.M, difeso dagli avvocati Costantino Sabatino e Simone Imparato.

Le richieste

Nei suoi confronti la Procura di Avellino aveva invocato, al termine dell’istruttoria dibattimentale una condanna ad un mese di arresto e 500 euro di multa.

La linea difensiva

L’istruttoria dibattimentale e le circostanze documentali che la difesa di G.M ha rappresentato circa le presenze (tutte autorizzate), ha determinato l’assoluzione dell’imputato. La difesa è riuscita a dimostrare, evidentemente, che contrariamente all’impianto accusatorio, tutte le persone presenti all’interno della struttura sportiva erano regolarmente autorizzate. In aula sono stati prodotti documenti relativi alle identificazioni e autorizzazioni di tutti i presenti e anche prove video che quanti erano allo stadio fossero autorizzati a partecipare alla gara. Si attende le leggere le motivazioni.