I carabinieri Forestali denunciano imprenditore per gestione illecita di rifiuti Controlli mirati alla lotta all’inquinamento del Fiume Sarno

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, nell’ambito di controlli mirati alla lotta all’inquinamento del Fiume Sarno, deferivano un imprenditore di Montoro per gestione illecita di rifiuti.

Le indagini condotte, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno permesso di accertare che, l’amministratore di un’azienda dedita alla lavorazione del grano, aveva depositato su un’area adiacente, adibita a parcheggio, rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, tra cui olii esausti esposti alle intemperie. Tali rifiuti, depositati senza copertura e senza cartellonistica, erano esposti alle intemperie ed alle alte temperature.

Pertanto, al fine di evitare l’ulteriore inquinamento della zona, i Carabinieri procedevano a mettere in sicurezza l’area interessata ed a porre sotto sequestro numerosi fusti in plastica, contenenti i citati olii e circa 50 balle di rifiuti costituite da bobine di plastica, utilizzata per il confezionamento.

L’amministratore unico della società, un 55 enne del posto, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, per gestione illecita di rifiuti.

L’attività svolta, rientra in una serie di controlli disposta dell’Arma dei Carabinieri, a tutela dell’area circostante gli affluenti del Fiume Sarno.