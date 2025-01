Savignano Irpino: cade in un tombino, intervento di Carabinieri e cittadini L’intervento degli operanti e dei cittadini è stato determinante e ha scongiurato il peggio

Era caduto accidentalmente all’interno di un tombino nel tentativo di recuperare le chiavi di casa. È quanto accaduto ieri mattina a Savignano Irpino, dove un 47enne, cercando di recuperare le chiavi di casa scivolate in un tombino, ha aperto la grata e si è sporto, rimanendo incastrato con la parte superiore del corpo all’interno della cavità. Fortunatamente un cittadino, notando l’uomo all’interno del tombino, ha immediatamente contattato il 112, chiedendo l’intervento di una pattuglia.

"I Carabinieri, insieme ad altri cittadini, sono intervenuti con prontezza per prestargli soccorso e sono riusciti ad estrarlo senza ulteriori conseguenze. L’intervento degli operanti e dei cittadini è stato determinante e ha scongiurato il peggio. Il malcapitato è stato trasportato dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Per fortuna, nonostante lo spavento, le sue condizioni di salute sono buone. L’episodio evidenzia ancora una volta la necessità di chiamare il 112 per ogni situazione di emergenza e l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine": si legge nella nota.