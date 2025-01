Avellino, chiusa per una notte l'immissione sul raccordo Salerno-Avellino Chiusura necessaria per consentire l'attività di ispezione e manutenzione delle barriere

di Paola Iandolo

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, sulla A30 Caserta-Salerno e sul Ramo di allacciamento S30 Raccordo Salerno-Avellino/A30 Caserta-Salerno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 02:00 di giovedì 30 gennaio

Sulla A30 Caserta-Salerno: sarà chiusa, per chi proviene da Caserta, l'immissione sul Raccordo Salerno-Avellino, verso Avellino. In alternativa, proseguire verso Salerno e immettersi sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Baronissi/Lancusi e rientrare dallo stesso svincolo per poi immettersi sul Raccordo Salerno-Avellino, verso Avellino.

Dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 04:00 di giovedì 30 gennaio

Sul Ramo di allacciamento S30 Raccordo Salerno-Avellino/A30 Caserta-Salerno: sarà chiusa, per chi proviene da Avellino, l'immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta. In alternativa, uscire a Fisciano, sul Raccordo Salerno-Avellino ed entrare in A30 attraverso lo svincolo di Mercato San Severino.