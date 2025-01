Avellino: urina sui muri del palazzo della Prefettura, arrestato tunisino E' accaduto ieri pomeriggio lungo corso Vittorio Emanuele. Sono intervenuti gli agenti della Digos

Nel pomeriggio di ieri 30 gennaio personale della D.I.G.O.S. ha tratto in arresto un cittadino tunisino per i reati di oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, inottemperanza alla misura di prevenzione del F.V.O. dalla città di Avellino, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle Forze Armate. Il predetto giovane nordafricano era stato sorpreso da alcuni passanti ad urinare sulle mura della Prefettura dando in escandescenza al richiamo ricevuto dai passanti. Pertanto interveniva prontamente sul posto personale della D.i.g.o.s. impiegato in servizio di ordine pubblico per un corteo organizzato dalle associazioni “Avionica” ed “Arci” di Avellino nell’ambito delle manifestazioni della Candelora del 2 febbraio. Il predetto cittadino tunisino appariva agli operatori intervenuti in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuto all’assunzione eccessiva di alcool e/o sostanze stupefacenti. Dopo aver vanamente tentato di riportarlo alla calma il personale D.i.g.o.s e personale dell’Arma dei Carabinieri, intervenuto in ausilio, veniva aggredito verbalmente e fisicamente per cui si rendeva necessario condurlo presso gli Uffici della Questura ove continuava in maniera reiterata nella sua condotta violenta anche nei confronti dei sanitari del 118 fatti intervenire per tentare di calmarlo. Quindi aggrediva nuovamente personale della D.I.G.O.S. e dell’Arma dei Carabinieri provocando loro lesioni guaribili in quattro giorni. Pertanto il cittadino nordafricano veniva dichiarato in stato di arresto per i reati suddetti e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso la locale Casa Circondariale in attesa di udienza di convalida.