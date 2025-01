Furti ad Ariano, cittadini e forze dell'ordine fanno rete: insieme si vince Continua l'opera di prevenzione dei carabinieri nelle parrocchie. Ecco contrada Manna

Dopo Santa Barbara è stata la volta di contrada Manna ad Ariano Irpino. Continua in maniera incessante l'opera di prevenzione da parte dei carabinieri nelle zone rurali della città, maggiormente esposte ai fenomeni malavitosi.

E' di due giorni fa l'ultima scorribanda di malviventi proprio in questa zona e prima ancora la truffa con un bottino di ben 25.000 euro, perpetrata ad una donna in casa conclusasi con l'arresto di un finto avvocato e la restituzione dell'intera somma alla malcapitata.

I militari dell'arma, ospitati nei locali della parrocchia, dal padrone di casa, don Antonio Ventulli, sempre particolarmente attento e sensibile alle problematiche della comunità, in sintonia con le attività promosse dal comando provinciale di Avellino, per la sicurezza dei cittadini, attraverso un linguaggio semplice e diretto hanno distribuito consigli utili e preziosi soprattutto alle persone anziane, le più vulnerabili della popolazione.

Tra i suggerimenti principali, è stato ribadito ancora una volta, di non esitare a contattare il numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, prima di effettuare pagamenti o consentire l’accesso in casa a persone sconosciute.

Questa campagna di prevenzione si distingue per il suo approccio diretto e capillare, volto a rafforzare il legame di fiducia tra l’arma dei carabinieri e le comunità.

E di pochi minuti fa l'allarme proprio nella zona in questione per l'avvistamento di un'auto sospetta immediatamente segnalata alle forze dell'ordine. La vettura è stata intercettata e controllata all'istante ma fortunatamente apparteneva ad una persona residente in città. L'appello è quello di segnalare sempre ogni situazione sospetta al 112 o 113. La tempestività è importante, come pure la grande funzione che svolgono i vari gruppi watasapp, al cui interno vi sono anche alcuni membri delle forze dell'ordine.

In contrada Manna, aspetto questo da non sottovalutare va assolutamente risolto il grave problema della pubblica illuminazione spesso in tilt. E questo di certo non aiuta nrlla lotta ai ladri. I residenti chiedono un intervento risolutivo.