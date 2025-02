Sciopero lumaca in autostrada: compatta la mobilitazione in Campania Adesione massiccia da parte di tutti e sei i presidi attivi

Lunedì 3 febbraio 2025, gli agricoltori di Uniagri, insieme al presidio di Avellino e al gruppo di Salerno, si uniranno agli allevatori di Salviamo le Bufale, ai ragazzi di Terramiace e a quelli di ColtiviAmoFuturo per partecipare allo sciopero lumaca lungo l'autostrada A1, nel tratto tra Capua e Napoli Nord.

Non sarà una semplice manifestazione, ma un’azione coordinata che vedrà la partecipazione di tutti e sei i presidi attivi in Campania, uniti nella richiesta del riconoscimento dello stato di crisi per il settore agricolo e della pesca.

La giornata inizierà con il raduno alle 8:00 al presidio di Valle Ufita, da dove partiranno i mezzi diretti verso il punto di incontro con le altre delegazioni. Il corteo di mezzi di lavoro prenderà il via alle 10:30, proseguendo a velocità ridotta fino a raggiungere Napoli nord e tornare alla rotonda di Santa Maria, dove si terrà un’assemblea pubblica con gli interventi dei rappresentanti dei vari presidi. In questa occasione, il consiglio unitario della mobilitazione illustrerà le prossime iniziative previste a livello nazionale.

Nei giorni successivi verranno consegnate ai comuni le richieste di delibera per il riconoscimento dello stato di crisi e per ottenere il sostegno delle istituzioni locali. Il calendario dettagliato delle consegne sarà pubblicato entro domani.

La mobilitazione non si ferma: agricoltori, allevatori e pescatori campani si muovono compatti, con determinazione, per difendere il futuro delle loro aziende e dell'intero settore agroalimentare italiano.